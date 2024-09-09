東京時間10:40現在 東京金先物AUG 25月限（TOCOM） 1グラム＝11494.00（-89.00-0.77%） ＮＹ金先物DEC 24月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝2526.30（+1.70+0.07%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 先週末に下げたNY金先の流れに加え、円高の動きを受けて東京金は軟調