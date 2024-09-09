USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK13.856.7012.566.98 1MO13.015.8911.646.81 3MO11.986.1910.867.14 6MO10.996.0510.247.04 9MO10.456.109.927.17 1YR10.186.209.777.28 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK12.5610.389.05 1MO12.159.888.61 3MO11.40