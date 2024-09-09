中日交流イベント「チャイナフェス２０２４」、東京で開催7日、東京で開催された「チャイナフェスティバル2024」の会場に設置されたジャイアントパンタのぬいぐるみの前で子どもの写真を撮る保護者。（東京＝新華社記者/張笑宇）【新華社東京9月9日】中日文化交流の祭典「チャイナフェスティバル2024」が7日と8日の2日間、東京都の代々木公園で開催され、両国の来場者でにぎわった。イベントは在日本中国大使館と「チャイナフ