大阪府知事、大阪市長で弁護士橋下徹氏が９日、フジテレビ系「めざまし８」で、自身の首長時代の反省を述べた。この日はパワハラ疑惑などに揺れる兵庫県斎藤元彦知事の百条委員会の模様などを伝えた。斎藤知事は、休日、夜間などの業務時間外に部下へメールを送っていたことが問題視されているが、返信がなくても怒られ、返信をしても非常識だと怒られるという、ダブルスタンダードも話題となった。これに橋下氏は「ぼ