9日朝、三重県津市の国道で28歳の女性が倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。午前3時20分ごろ、津市藤方の国道23号で道路に女性が倒れているのを通り掛かった人が見つけ、警察に通報しました。現場は片側2車線の上り線で、女性は横断歩道がない道路上に倒れていて、病院に運ばれましたが頭などを強く打っていて、およそ1時間後に死亡が確認されました。警察によりますと、死亡が確認されたのは津市の看