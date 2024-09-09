9日に放送された日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）の冒頭、8日に行われた新将棋会館（東京都渋谷区）の内覧会の模様が特集された。10月1日にグランドオープンするカフェ「棋の音（きのね）cafe」は一般も利用できる。その中で注目を浴びそうなのが、棋士カプチーノ。棋士の顔が描かれている。まずは、日本将棋連盟会長の羽生善治九段が登場する。前を何度も通り、「もうすごく大きくてきれい」との印象を持ったMCでお笑