ニッポン放送の吉田尚記アナウンサーが9日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。東大大学院に合格したことを報告した。吉田アナは「東京大学大学院に合格しました！」と合格通知書の写真をアップし「情報学環学際情報学府・社会情報学コースに、2025年4月から、大学院生として通います！」と報告。「世の中の情報を、リスナーにより有益な形で還元できるようになってきますね！」と意気込みをつづった。また、吉田アナは同日、自