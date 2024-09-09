今さら人に聞けないような“音楽の基本”から、制作の裏側や専門テクニックなど“マニアックな知識”までを掘り下げていく『EIGHT-JAM』。9月8日（日）の同番組では、米津玄師特集の完結編が放送された。【映像】川谷絵音が目撃した、米津玄師のチャーミングな一面スタジオには米津と親交の深い川谷絵音、坂東祐大、Yaffle、須藤優（XIIX）が登場。米津本人に貴重なインタビューを敢行し、楽曲制作の裏側からプライベートな素顔に