ワッツは全体波乱相場のなかしっかりの展開。前週末６日取引終了後に８月度の月次動向を発表した。１００円ショップ直営店の既存店売上高は前年同月比１０．４％増とプラス基調を継続したとともに、前月（同４．４％増）から伸びが加速した。これが株価を下支えしているようだ。 出所：MINKABU PRESS