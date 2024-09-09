古典ホラー『狼男』（1941）を『透明人間』のブラムハウス・プロダクションズがリブートした映画『ウルフマン（原題） / Wolf Man』の初映像となる特報（海外版）が、米ユニバーサル・ピクチャーズの公式YouTubeチャンネルで公開された。ジョージ・ワグナー監督が発表した『狼男』は、満月の夜になると、凶暴な狼男に変身してしまう男性の苦悩を描いた傑作ホラー。2010年には、ベニチオ・デル・トロ＆アンソニー・ホプキンス共