小松マテーレは反発。同社は前週末６日取引終了後、２５年３月期通期の連結業績予想について売上高を３８０億円から３９０億円（前期比６．４％増）へ、営業利益を１５億円から１８億円（同３．０％減）へ、最終利益を２１億円から２４億５０００万円（同３２．９％増）へ上方修正することを発表しており、これが好感されている。 上期において衣料分野で原燃料コスト高に対しての値上げ交渉及び品種転換などの営業