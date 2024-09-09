ソフトウェア・サービスは４日続落。前週末６日取引終了後に２３年１１月～２４年７月期連結決算を発表し、売上高は前年同期比１６．３％増の２９１億９９００万円、営業利益は同２４．６％増の６０億９３００万円だった。増収増益だったものの、四半期ベースでみると直近５～７月期が前年同期比で大幅な減収減益となった。足もとの業績悪化が嫌気され売られている。 出所：MINKABU PRESS