［ルヴァン杯・準々決勝・第２戦］甲府 １−１ 川崎※トータルスコア１−２で川崎が勝ち抜け／９月８日／JIT リサイクルインク スタジアム９月８日にルヴァンカップ・準々決勝の第２戦が各地で行なわれ、J２甲府とJ１川崎の一戦は１−１のドローながら、第１戦を１−０で制していた川崎が準決勝進出を決めた。第２戦を引き分けでも勝ち抜けられる川崎だったが、前半はリズムが出ず、31分にはホームの甲府に先手を取られた。CK