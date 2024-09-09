元日本代表MFの水沼貴史氏が、９月９日にTBS系列で放送されたサッカー専門番組「KICK OFF！J」に出演。森保一監督が率いる日本代表を称賛した。森保ジャパンは、５日に北中米ワールドカップ・アジア最終予選の初戦で中国とホームで対戦。７−０で大勝した。圧巻の勝ちっぷりに、水沼氏は「超強くないですか」と感嘆し、森保監督の戦術を称える。「システムも３バックで“３−２−５”みたいな形で。ウイング（バックの三笘薫と