9日の外国為替市場のドル円相場は午前11時時点で1ドル＝142円95銭前後と、前週末午後5時時点に比べ43銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝158円41銭前後と1銭のユーロ高・円安と横ばい圏で推移している。 株探ニュース