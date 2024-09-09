8月31日から放送された『24時間テレビ47』（日本テレビ系）で、同番組の初代総合司会を務めた萩本欽一さんと、4年前に他界した妻・澄子さんの秘話が描かれたスペシャルドラマ『欽ちゃんのスミちゃん〜萩本欽一を愛した女性〜』が放送されました。ドラマが始まる前、萩本さんと3人の息子さんが話すVTRがあり、長男が「お母さんのことをお父さんだと思ってた。寂しいかもしれないけど」と、子供の頃の素直な気持ちを萩本さんに打