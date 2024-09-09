【パリ聯合ニュース】パリ・パラリンピック大会の閉会式が８日夜（日本時間９日未明）、パリ郊外サンドニのフランス競技場で行われた。今大会には難民選手団を含め１７０近い国・地域から計約４５００人が出場し、２２競技の５４９種目で競い合った。総合１位は中国（金メダル９４個）で、英国（４９個）、米国（３６個）、オランダ（２７個）と続いた。韓国は８３人の選手を派遣。金６個、銀１０、銅１４を獲得し、２２位とな