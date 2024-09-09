千葉ロッテマリーンズは9月21、22日の西武戦、9月23日の楽天戦（いずれもZOZOマリンスタジアム）で開催される「カレー＆から揚げフェスsupportedbyXYLITOL」の3日間を対象に株式会社ロッテから9月10日に新発売される「キシリトールガム＋フッ素＜ペパーミント＞」を各日先着1万人にプレゼントすると発表した。当日の観戦チケットを持っている人に、ZOZOマリンスタジアム球場外周キッズエリアで開場1時間前から先着で配布す