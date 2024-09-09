【ソウル聯合ニュース】韓国ガールズグループ、ＬＥＳＳＥＲＡＦＩＭ（ルセラフィム）の４枚目ミニアルバム「ＣＲＡＺＹ」（８月３０日発売）が米ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード２００」で７位に初登場する。ビルボードが８日（現地時間）の予告記事で伝えた。集計期間中に同アルバムは４万７０００枚相当のセールスを記録した。このうちＣＤ売り上げは３万８０００枚で、アルバムセールスチャート「トップ