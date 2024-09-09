3歳春のクラシック、皐月賞と日本ダービーの2戦でも見せ場十分のレースぶりだったコスモキュランダ。夏を充電期間に充てていざ秋の大舞台へ。経験豊富な中山で好発進を期待したい。出走を予定している主な有力馬は次の通り。 ■9/16(月)セントライト記念（3歳・GII・中山芝2200m) 日本ダービーはスタートでアオって後方の位置になり、その後ポジションを取りに行って終いが甘くなって