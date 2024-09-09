日本史を代表する人物といえば、戦国の三英傑と呼ばれる織田信長・豊臣秀吉・徳川家康ではないでしょうか。そのうち、豊臣秀吉と徳川家康に大きく関わった人物の一人に片桐且元（かたぎりかつもと）がいます。名将として知られ、戦争回避などに尽力した彼ですが、その人生は波乱に満ちていました。片桐且元像 （Wikipediaより）片桐且元の誕生、そして若年期片桐且元は、1556年浅井氏配下の片桐直貞（かたぎりなおさだ）の長男とし