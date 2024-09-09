「もう秋だから」に要注意！小学校の遠足で → 息子が熱中症になって搬送された話ftn-fashion trend news-

「もう秋だから」と油断…遠足で熱中症、小4息子が救急搬送された話

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 小4の息子が秋の遠足で熱中症になり、救急搬送されたという40代女性
  • 学校側によると、教員たちも見守ってはいたが、季節柄油断してしまったそう
  • 女性も「もう秋だから」と熱中症に対して油断していたことを反省したという
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