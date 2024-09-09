サッカーのＵ２０（２０歳以下）女子ワールドカップ（Ｗ杯）コロンビア大会は８日、ボゴタなどで１次リーグ最終戦が行われ、Ｅ組で既に決勝トーナメント進出を決めている日本はオーストリアを２―０で下し、開幕３連勝で首位通過を決めた。土方（日テレ・東京Ｖ）が２得点の活躍。決勝トーナメントは１１日に始まり、日本は１２日にナイジェリアと対戦する。