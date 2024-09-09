宮城県名取市閖上（ゆりあげ）に、東日本大震災を乗り越え、地酒を醸す佐々木酒造店がある。１８７１年創業で「宝船浪の音」を代表銘柄に歴史を紡いできたが、津波で一度全壊した。５代目の専務取締役を務める佐々木洋さん（４７）は「『昨日と同じ今日があって、今日と同じ明日がある』ような時間の流れでのんびりやっていましたけど、昨日と同じ今日はなかった」と蔵の屋上から町が流されるのを見つめていた。壊れていく町並