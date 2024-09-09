食肉卸大手のスターゼンは9月3、4の両日、東京・品川区の本社で「2024年スターゼングループ秋冬商品提案会」を開催した。毎年春に実施している提案会に加え、今年から新たにスタートした催し。初日に会見した鶉橋正雄常務は「当社の現在地を知っていただく機会としたい。近年は内食、中食、外食の垣根がなくなるとともに、消費者の価格重視志向や、日常使い・非日常の二極化が生まれている。また（牛肉など）輸入原料が高騰するな