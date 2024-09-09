中国山西省のおこげチップス「鍋巴」、日本に初輸出8月26日、山西省平遥県にある鍋巴製品の生産工場。（平遥＝新華社配信）【新華社太原9月9日】中国山西省の食品メーカー、山西兆陽食品科技が生産した菓子「鍋巴（グオバ、おこげの意）」1680キロがこのほど、太原税関所属の晋陽税関の検査に合格し、日本に輸出された。同省産鍋巴の初海外輸出となった。サクサクと香ばしい鍋巴は中国の伝統食品として長い歴史がある。元々は