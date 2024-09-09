南海キャンディーズ・山里亮太（47）は、どこまでも貪欲でサービスにあふれた芸人だ。4日から8日まで、本多劇場で“妄想活劇”『山里亮太の3333』を行ったが、冒頭からエンディングまで、これでもかというほど“エンタメ”を詰め込んだ2時間超だった。【ライブ写真】暗闇で…苦悶の表情を浮かべる山里亮太「山里亮太の1024」、「山里亮太の81」に続き、3回目の開催。坂本龍馬が教科書から消える？そんなことから、世の中に起こ