『太陽がいっぱい』で知られる名優アラン・ドロンさんが今年8月、あの世へ旅立った。世紀の二枚目の突然の訃報に、若かりしころときめいた銀幕スターを思い出した人も多いはず。そこで、全国の50代〜70代の女性500人に大アンケート。あなたがかつて沼にハマった、外国人ハリウッドスターは誰ですか？【写真】女性500人が選んだ「私が“沼った”ハリウッドスター」トップ102人の“ロバート”9位に2人が並び、1人はロバート・レッ