◇MLB ドジャース4-0ガーディアンズ（日本時間9日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平選手が史上初の「46-46」を達成しました。「1番・DH」で出場した大谷翔平選手の5回の第3打席。2球目の高めのチェンジアップを振り抜いた大谷選手。打球は大きく伸び、ライトスタンドのポールギリギリをかすめスタンドに着弾しました。投げたタナー・ビビー投手は大谷選手がバットに当てるやいなやその威力を認識し、体の力が抜けたか