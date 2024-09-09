【北京共同】中国国家統計局が9日発表した8月の消費者物価指数（CPI）は前年同月比で0.6％上昇した。伸び率は7月から0.1ポイント拡大した。7カ月連続でプラスとなったが、不動産不況を背景に内需が振るわず、物価が上がりにくい状況が続いている。同時に発表した8月の工業品卸売物価指数（PPI）は1.8％下落した。マイナスは23カ月連続。下落幅は前月より1.0ポイント拡大した。