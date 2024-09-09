新京成が、8800形電車で「千葉線直通色」を復刻。京成千葉線乗り入れ開始時の外観を再現新京成電鉄は2024年9月6日、8800形電車1編成の外装を「千葉線直通色」に復刻塗装し、20日から運行すると発表しました。現行カラーの8800形電車（画像：新京成電鉄）。8800形の外装は、1986年1月の導入時はベージュに茶色の細帯を巻いたデザインでしたが、2006年の京成千葉線乗り入れ開始の際、直通車両のデザインを当時のN800形に合わせて