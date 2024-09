2024年9月26日・27日(日本時間)に開催されるMetaの発表イベント「Meta Connect 2024」で、MR(混合現実)対応ヘッドセットのMeta Quest 3の廉価版となる「Meta Quest 3S」が発表されるのではないかといわれており、Meta Quest 3Sの画像がインターネット上で公開されています。Multiple New Images Of Quest 3S Leak Ahead Of Launchhttps://www.uploadvr.com/multiple-new-quest-3s-images-leak/記事作成時点で最新モデルであるMeta