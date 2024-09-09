ホンモノの“消しゴムマジック”を持っていたのはフジテレビの編集スタッフだったのかもしれない。9月7日、同局にて放送された毎夏恒例の特番「有吉の夏休み2024 密着77時間 inHawaii」では、お笑い芸人・やす子への不適切投稿で活動休止中のフワちゃんが「完璧に存在を消された」として、制作陣に対する絶賛が相次いでいる。事前にレギュラーメンバーのフワちゃん登場シーンをカットして放送すると“宣言”していた同番組。そ