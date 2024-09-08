俳優の真田広之がプロデュース・主演を務め世界的なヒットとなったドラマ『SHOGUN 将軍』が、9月11日（水）放送の「クローズアップ現代」で特集される。同シリーズがヒットした背景や日本のエンタメ界へ与える影響などを取り上げるほか、主演女優アンナ・サワイの独占インタビューも放送。【関連記事】真田広之や浅野忠信も候補入りの『SHOGUN 将軍』が最多25ノミネート！第76回エミー賞ノミネート一覧 歴史的快挙への期待が
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