【リオデジャネイロ＝大月美佳】７月に実施された南米ベネズエラの大統領選で、野党連合の統一候補として出馬した元外交官のエドムンド・ゴンサレス氏（７５）が７日、スペインに亡命するためベネズエラを出国した。ベネズエラのデルシー・ロドリゲス副大統領が同日夜、インスタグラムで明らかにした。スペイン外務省は８日、ゴンサレス氏がスペイン空軍機で同国の首都マドリードの基地に到着したと発表した。今後、亡命に向け