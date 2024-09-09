元大阪府知事、大阪市長で弁護士の橋下徹氏が９日、フジテレビ系「めざまし８」で、自身の首長時代の、職員達のびっくり対応を明かした。番組ではパワハラ疑惑、お土産受領疑惑などが取りざたされている兵庫県の斎藤元彦知事の百条委員会の模様などを伝えた。斎藤知事については、エレベーターのボタンを押す係など、とにかく斎藤知事の機嫌を損ねないための人員配置がなされていたとされるが、橋下氏は「全国の市役所、県庁、