9日朝、長崎市の住宅で火事があり、3人が救急搬送されました。現在も消火活動が続いています。午前7時前、長崎市油屋町の古い建物が並ぶ路地裏で、住民から「3階から燃えている」と消防に通報がありました。消防によりますと、消防車12台が出動して消火にあたっていますが、現在も鎮火には至っておらず、この住宅に住む3人が救急搬送されました。けがの程度については分かっていません。火事があった建物は1階が駐車場、