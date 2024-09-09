回転寿司チェーン「はま寿司」は9月10日から、「はま寿司の牡蠣(かき)と秋の旨ねた祭り」を開催する。【関連記事】くら寿司「かにとまぐろ」フェア9月6日開催、「たらばがに軍艦」や「特大生ズワイガニ」を提供、スイーツは「たっぷりシャインマスカットパフェ」が再登場今回のフェアでは、「広島県産 牡蠣握り」「広島県産牡蠣のカキフライつつみ(タルタルソース)」を税込110円で販売するほか、「宮城県産 さんま」「地中海産 本