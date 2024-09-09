Snow Manの渡辺翔太と中村アンがW主演するドラマ「青島くんはいじわる」（テレビ朝日系）の第8話が、7日に放送された。（※以下、ネタバレあり）本作は、イケメンでモテモテでも“恋愛不要主義”の「ツンデレ絶食系男子」と、恋愛から離脱した35歳目前「年上干物系女子」の小さなうそから始まる“協定恋愛”王道ラブコメディー。飲料メーカー「キャットビバレッジ」の総務部員・葛木雪乃（中村）は、9歳下の恋人・青島瑞樹（