東京を中心に飲食店向け店舗転貸借事業などを展開するテンポイノベーションは２５年３月期を、前期に続いて投資フェーズと位置付けており、減益を予想している。ただ、ウエルスアドバイザーは９日付リポートで、家賃設定の方針変更による家賃収益の向上は業績予想に織り込まれていないとし、この傾向が続けば計画上ブレの公算は大きいと指摘した。レポートでは、保証事業の立ち上げや増員などの一過性の費用発生で今期に限