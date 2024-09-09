長崎市で起きた集合住宅火災の現場付近。手前は長崎電気軌道の崇福寺電停＝9日午前7時37分9日午前6時45分ごろ、長崎市油屋町の集合住宅で「3階が燃えている」と住民から119番があった。長崎署などによると、10〜80代の男女3人が搬送され、うち80代女性が意識不明の重体。長崎市消防局によると、集合住宅には4世帯6人が住んでいた。現場は長崎電気軌道の崇福寺電停近くで、住宅街や飲食店が立ち並ぶ中心部。火災を目撃した男