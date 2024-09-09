小学生の軟式野球三重県ナンバーワンを決める「ろうきん杯三重県学童軟式野球大会」が7日と8日に、三重県伊勢市などで行われました。四日市や津、伊勢など県内11ブロックあわせて117チームの中から、地区予選を勝ち抜いた16チームが出場しました。開会式では、名張少年野球団の金村華斗主将が「最後まであきらめず、今を全力で楽しみ仲間を信じてたたかうことを誓います」と選手宣誓しました。伊勢市や志摩市などの4つの球場に分か