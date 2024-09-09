兵庫県庁に登庁し、取材に応じる斎藤元彦知事＝9日午前日本維新の会は、疑惑告発文書問題で批判が高まる斎藤元彦兵庫県知事に対し辞職と出直し選挙を申し入れることを決めた。藤田文武幹事長が9日午後に記者会見で表明し、県議団が申し入れ書を提出する。前回知事選で維新とともに支援した県議会最大会派自民党は12日に辞職を申し入れる方針を既に決め、全会派が同調する方針。斎藤氏は9日、辞職要求に応じない考えを記者団に示