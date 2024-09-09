ハマ県マスヤフでは幹線道路付近で空爆による火災が発生し、消防が消火活動を続けている/SANA（ＣＮＮ）シリア中部のタルトゥース県やハマ県でイスラエル軍の空爆があり、５人が死亡、少なくとも１９人が負傷した。シリア国営シリア・アラブ通信（ＳＡＮＡ）が８日に伝えた。複数の爆発があって防空システムで迎撃を行い、民間人の死傷者が出たとしている。イスラエル国防軍はＣＮＮの取材に対し、外国メディアの報道についてはコ