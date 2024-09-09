２０２２年１０月１日に７９歳で亡くなった国民的プロレスラーのアントニオ猪木さんの三回忌法要が８日、横浜市の総持寺で営まれた。法要には愛弟子の藤波辰爾、前田日明、船木誠勝、新日本プロレスの菅林直樹会長、小島聡、師匠・力道山夫人の田中敬子さん、佐々木健介＆北斗晶夫妻らプロレス関係者が参列した。大祖堂での法要後、参列者は猪木さんの墓所で手を合わせ、偉大な燃える闘魂をしのんだ。弟子の藤波、前田、船木