公益通報制度に詳しい上智大文学部新聞学科の奥山俊宏教授が9日、フジテレビの情報番組「めざまし8（エイト）」（月〜金曜前8・00）に出演。斎藤元彦兵庫県知事（46）を巡る疑惑告発文書問題について言及した。 日本維新の会は8日までに斎藤氏に辞職と出直し選挙を申し入れる方針を固めた。藤田文武幹事長が9日にも記者会見を開いて表明し、斎藤氏側に申し入れる。2021年知事選で、維新とともに支援した自民党は12日に辞職を申