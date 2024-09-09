東京・明治神宮外苑の再開発を巡り、事業者側が伐採本数を削減するなどして樹木の本数を400本増やす見直し案を公表しました。【映像】明治神宮外苑再開発 樹木保全の見直し案公表明治神宮外苑の再開発を巡っては、東京都が新ラグビー場予定地の移植と伐採開始前に、樹木の保全についての見直し案を示すよう事業者側に要請しています。事業者側は9日、伐採する樹木を124本削減し、新たに樹林帯を作ることで樹木の本数を現在よ