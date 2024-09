【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■JO1鶴房汐恩は韓国語でスピーチ!「感謝しています。愛しています!」 JO1が、9月8日に開催されK-POP音楽授賞式『2024 THE FACT MUSIC AWARDS(TMA)』にて、ファン投票によって毎年1組だけが選出される、「TMA Popularity Award」、そして2024年に目立つ成果をあげたアーティストにおくられる「Artist of the Year」を受賞、2冠に輝いた。 TMAは、韓国のインター