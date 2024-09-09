JR東日本クロスステーション フーズカンパニーは9月9日、ECショップ【冷凍駅弁】駅弁屋 祭をJRE MALL・楽天市場にオープンする。ECショップ【冷凍駅弁】駅弁屋 祭東京駅「駅弁屋 祭 グランスタ東京」同様、北海道から九州までの日本各地の人気駅弁を取りまとめ、肉系・海鮮系など34商品の多彩なラインナップで発売開始する。送料は全国一律1,500円(冷凍)。税込6,980円購入の場合は送料無料。全国(沖縄・離島除く)への発送が可能な