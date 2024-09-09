「おおいた『夢』花火2024」が8日、大分市で開催され、7000発の大輪の花が夜空を彩りました。 【写真を見る】「おおいた『夢』花火」夜空に7000発大輪の花大歓声に包まれる大分市で5年ぶり開催 台風10号の影響で延期された「おおいた『夢』花火」は、8日午後7時半から大分市の大分川河川敷で始まりました。大分市で開催される大規模な花火大会は5年ぶりです。 会場では、音楽と合わせたシンクロ花火など約60分間で7000発が